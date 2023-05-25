تنظيم"إضراب المكرونة" فى إيطاليا بعد ارتفاع سعرها 17%

فاطمة شوقى

يدعو العديد من المواطنين فى إيطاليا إلى تنظيم إضراب بسبب ارتفاع اسعار المكرونة 17% ، مع زيادة فى سعر الغذاء بنسبة 16.5% وفقا لبيانات معهد الاحصاء الايطالى استات، مما اطلق العنان الى سخط المواطنين .

وأعلنت جمعية المستهلكين في إيطاليا ، Assoutenti ، "إضراب المكرونة" الذي سيستمر 15 يومًا على الأقل.

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أنه وفقا لمؤشر أسعار المستهلك فإن الاسعار زادت بنسبة8.1% و8.7% خلال الاشهر الماضية ، وهو ما يمثل ضربة للمواطن الإيطالى يجعله يعيش ازمة حقيقية.

ووفقا لمسح أجرته منظمة المكرونة الدولية ، فإن المواطن فى بلد البحر الأبيض المتوسط يتناول ​​حوالي 23 كيلوجرامًا من المكرونة سنويًا. وهو رقم يجعل ايطاليا الدولة الأكثر تأثراً في العالم بارتفاع اسعارها.

وحددت وزارة التنمية الاقتصادية اجتماعًا طارئًا لأسابيع لمناقشة هذا الأمر، حيث لابد من وجود اتفاق بين الشركات والمصانع لتخفيض اسعار المكرونة واجراء تحقيق عاجل حول التقلبات والزيادة الكبيرة فى الاسعار.

وتراقب لجنة التنبيه الحكومية، في الوقت الحالي، الوضع في الوقت الفعلي وقد احتفلت في بيان صدر مؤخرًا عن وزارة الأعمال بأن "علامات انخفاض الأسعار تظهر بالفعل".

ولكن إذا كان الارتفاع بنسبة 17% في إيطاليا يمثل مشكلة بالفعل ، فإن الأزمة في المملكة المتحدة أسوأ. وفقًا لبيانات التضخم (السيئة) الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في البلاد ، ارتفع سعر المكرونة بنسبة 27.7% على أساس سنوي ، وسط موجة تضخم لا تزال تزداد سوءًا، كما ارتفعت اللحوم بنسبة 18.6% ، والجبن والبيض بنسبة 29.3% ، وزيت الزيتون بنسبة 46.4%