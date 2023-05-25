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"تعليم الغربية": بدء أعمال تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية.. والمهنية السبت

الخميس، 25 مايو 2023 03:19 م
"تعليم الغربية": بدء أعمال تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية.. والمهنية السبت جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اجتماعاً بحضور موجهي عموم المواد الأساسية، رئيس لجنة الإدارة ، رئيسا لجنتي النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، وذلك لمناقشة ضوابط العمل خلال فترة أعمال التقدير لكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والوقوف على استعدادات مقار التقدير، وتوفير كل ما يتطلبه أداء العمل خلال هذه الفترة، لإنجاز العمل على أكمل وجه، ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب .
 
وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار، مشدداً على منع اصطحاب التليفون المحمول لجميع العاملين بالمقار، وغلق البوابات والالتزام بالتعليمات الأمنية في هذا الشأن، حيث يتم إعداد مقار التقدير غداً الجمعة، لبدء أعمالها اعتبارا من السبت القادم وحتى انتهاء عمل اللجان.

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تعليم الغربية

وكيل تعليم الغربية

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