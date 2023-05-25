تعرف على تأثير الإكثار فى تناول البروتين على الجسم

كتب – حسام الشقويرى

البروتين أحد المغذيات التى يحتاجها جسمك بكميات كبيرة، وينقسم البروتين إلى أحماض أمينية، وهى ضرورية للعمليات الحرجة مثل نمو العضلات، وتخليق الهرمونات والناقلات العصبية، والوظيفة المناعية، وفقا لما نشره موقع health.

وتقدم الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين العديد من الفوائد الصحية، إلا أن بعض الناس قد يفرطون عندما يتعلق الأمر بتناولهم للبروتين والحصول على بروتين أكثر مما يحتاجه الجسم.

ويمكن العثور على البروتين فى كل من الأطعمة النباتية والحيوانية مثل البقوليات والدجاج والبيض والمكسرات والحبوب، لهذا السبب فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على اللحوم والنبات لديهم الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين للاختيار من بينها.

ويستهلك بعض الناس بروتينًا أكثر مما يتطلبه الجسم، وعلى الرغم من أن الجسم يمكن أن يزدهر باتباع نظام غذائى عالى البروتين، تشير الدراسات إلى أن تناول البروتينات العالية جدًا التى تزيد عن 3 جرامات لكل كيلوجرام يوميًا لفترات طويلة لا يرتبط بآثار جانبية ضارة على البالغين الأصحاء.

تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمعالجة قد يضر بالصحة

وعلى الرغم من أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الكلي لم يكن مرتبطًا بالمخاطر الصحية، إلا أن الأنظمة الغذائية الغنية بأنواع معينة من البروتين مثل اللحوم الحمراء والمعالجة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنتائج الصحية الضارة، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء والمعالجة هم أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك مرض الكلى المزمن وعدد من السرطانات وأمراض القلب.

والمركبات التي تتشكل عند طهي اللحوم الحمراء، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، والأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs)، وحديد الهيم الموجود في اللحوم الحمراء، تعزز الالتهاب والتغيرات في الحمض النووي الخاص بك، ما يعزز تطور السرطان.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتقليل تناول اللحوم الحمراء والمعالجة وزيادة مصادر البروتينات النباتية مثل الفاصوليا والبذور التي قد تحمي من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.