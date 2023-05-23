6 أطعمة لصحة الغدة الدرقية.. و2 يجب تجنبها

كتب – حسام الشقويرى

تحتاج الغدة الدرقية إلى اليود لتعمل بشكل صحيح وتنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية لتلبية احتياجات جسمك، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) إذا لم تحصل على كمية كافية من اليود، فإنك تخاطر بقصور الغدة الدرقية أو تضخم الغدة الدرقية.

والعديد من أنواع الأعشاب البحرية مليئة باليود، لكن الكمية يمكن أن تختلف بشكل كبير، كما قالت Mira Ilic ، RD ، أخصائية التغذية المسجلة في Cleveland Clinic لمجلة Health وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، وتختلف كميات اليود في أنواع الأعشاب البحرية المختلفة بشكل كبير، على سبيل المثال، الأعشاب البحرية المتوفرة تجاريًا بشكل كامل أو على شكل ورقة لها تركيزات من اليود تتراوح من 16 ميكروجرام / جرام إلى 2984 ميكروجرام / جرام.

فوائد الأعشاب البحرية ولماذا يجب تناول المزيد منها

نظرًا لعدم تناول عدد قليل من سلطات عشب البحر، ربما لا داعي للقلق بشأن الحصول على الكثير من اليود من أي أطعمة أخرى، على وجه الخصوص، تحتوي منتجات الألبان على معدل 85 ميكروجرام من اليود لكل كوب، كما تقول المعاهد الوطنية للصحة.

ومع ذلك، فإن كمية اليود في منتجات الألبان تختلف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إعطاء الماشية مكملات اليود، وتشمل عملية الحلب المنظفات التي تحتوى على اليود، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، عند تحليلها، وجد أن عينات من الحليب الخالي من الدسم تحتوي على نطاق من 38 إلى 159 ميكروغرام لكل كوب.

ويعتبر الزبادي العادي قليل الدسم أو الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا، حيث يمكن أن يشكل حوالي 50٪ من استهلاكك اليومي من اليود، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة .

أشياء يجب تناولها للحفاظ على صحة الغدة الدرقية

1 - الجوز

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، تحتوي المكسرات على عنصر غذائي آخر يساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية، وهعو السيلينيوم الذي يساعد في درء تلف الغدة الدرقية على المدى الطويل لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالغدة الدرقية مثل مرض هاشيموتو وجريفز.

2 - الحليب

ويعتبر الحليب ومنتجات الألبان من بين أفضل مصادر اليود، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة. ومع ذلك فإن المشروبات النباتية المستخدمة كبدائل للحليب، مثل مشروبات الصويا واللوز، وتحتوي على كميات صغيرة نسبيًا من اليود.

3 - دجاج ولحم بقري

تعتبر اللحوم مصدرًا جيدًا، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة: ​​حصة واحدة 3 أونصات من لحم بقري مشوي تحتوي على 7 ملليجرام؛ فطيرة لحم بقري 3 أونصات تحتوي على 3 ملليغرام؛ و3 أونصات من لحم الدجاج الداكن تحتوي على 2.4 ملليغرام.

4 - السمك

نظرًا لوجود اليود في التربة ومياه البحر، فإن الأسماك هي مصدر جيد آخر لهذه المغذيات، كما تقول جمعية الغدة الدرقية الأمريكية، ولقد عرف الباحثون منذ فترة طويلة أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجبلية النائية دون الوصول إلى البحر معرضون لخطر الإصابة بتضخم الغدة الدرقية؟

5 - المحار

تعتبر المحار مثل الكركند والجمبري مصادر جيدة لليود، حيث تحتوي 3 أونصات فقط من الروبيان (حوالي 4 أو 5 قطع) على حوالي 10٪ من المدخول الموصى به، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

6 - البيض

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 16٪ من اليود اليومي - و20٪ من السيلينيوم الذي تحتاجه يوميًا، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة - ما يجعل البيض غذاءً خارقًا للغدة الدرقية.

أطعمة غير جيدة

1 - الأطعمة المصنعة

إذا كنت تفكر في زيادة تناولك للأطعمة المالحة والمعالجة لمجرد احتواء المزيد من اليود في نظامك الغذائي، ففكر مرة أخرى، ولا يتعين على المصنّعين استخدام الملح المعالج باليود في منتجاتهم، وقد تتناول الكثير من الصوديوم (ما قد يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، ثم أمراض القلب).

2 - وجبات سريعة

على غرار الأطعمة المصنعة، لا يُطلب من سلاسل الوجبات السريعة أيضًا استخدام الملح المعالج باليود في أطعمتها.