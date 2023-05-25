تطوير وتجميل مداخل القرى وتوصيل الصرف فى إسنا ضمن "حياة كريمة" بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه، قال اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل فى دعم قرى المدينة، والتي تشمل إحلال التربة في مدخل توماس الوسطي، تمهيداً للرصف من مدخل القرية حتى مكتب البريد، كما يجرى استمرار أعمال النظافة بصفة دورية بقرية توماس وعافية وتفريغ الحاويات من المدارس.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جار العمل فى قواعد الأعمال لمبنى محطة صرف الصحى بقرية زرنيخ، كما يجرى العمل في حفر خطوط الصرف الصحي بقرية الكيمان الكوم الشرقي، وفي قلب المدينة يتم قص وتهذيب الأشجار من الخزان القديم حتى منطقة مدرسة الصنايع، بجانب إزالة الحشائش الغريبة التي تغزو الطريق الجانبى (طريق المشاة) بذات المنطقة.

وأوضح اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل على قدم وساق فى غرف خط انحدار محطة الحليلة بقرية الحلة، كما أنه جارى العمل بأعمال الصرف الصحي بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب، ويتم العمل في الصرف الصحي بقرية النمسا، كما أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة.