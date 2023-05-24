مصرع بائع فى حادث تصادم بطريق منشأة العمارى وإصابة 2 آخرين فى انقلاب دراجة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مصرع بائع فى إصطدام دراجة نارية يقودها فى سيارة ربع نقل أمام نجع الترعة بمنشأة العمارى على الطريق الرئيسي الزراعى، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لفحصها والتصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة البياضية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية يقودها بائع لبن يدعى "سلامة.أ"، وسيارة ربع نقل أمام نجع الترعة بمنشأة العمارى على الطريق الرئيسي الزراعى، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما وقع حادث تصادم تروسيكل فى دراجة نارية على طريق المشابك بمدينة إسنا، مما أسفر عن إصابة كل من حسين.م" 55 سنة، مصاب بكدمات وسحجات فى القدم اليسرى مقيم بنجع الشيخ فضيل، و"محمود.م" 60 سنة، مقيم بنجع الشيخ فضيل ومصاب بكدمات وجروح وكسر في الذراع الأيسر، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا على الطريق الصحراوي بمدخل قرية القرايا، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين الأربعة لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حيث بدأت تفاصيل بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا على الطريق الصحراوي بمدخل قرية القرايا، حيث أسفر الحادث عن مصرع "محمد ربيع" 29 سنة مقيم بأسوان وتم نقله لمشرحة المستشفى، وإصابة كل من "على أشرف" 18 سنة، و"يوسف محمود" 17 سنة، و"محمود عبد الراضى" 22 سنة، و"محمد الششتاوى" 68 سنة سائق التريلا مقيم بالمحلة الكبرى، مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور واشتباه نزيف بالمخ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.