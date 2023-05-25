تساعدك فى رحلة إنقاص الوزن.. 5 أطعمة تجعلك تشعر بالشبع دون إفراط

كتبت ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بتحقيق فقدان الوزن المثالي ، فإن تقليل تناول الطعام ببساطة لا يكفي، مجرد تناول كميات أقل من الطعام يمكن أن يحرم جسمك من العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح ، يمكن أن يدفع جسمك إلى وضع الجوع حيث يشتهي المزيد من الطعام، غالبًا ما تكون آلام الجوع المفاجئة هي السبب وراء الوصول إلى الوجبات السريعة ، مما يقلب رحلة إنقاص وزنك.

الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة مليئة بالكربوهيدرات السيئة والسكر التي توفر دفعة سريعة ولكن مؤقتة للطاقة وتجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى قريبًا، وتستمر الدورة، والشعور بالجوع طوال الوقت هو سبب شائع لفشل العديد من الأنظمة الغذائية، لتحقيق النجاح في خطة نظامك الغذائي ، من المهم تضمين أطعمة محددة في وجباتك ذات قيمة عالية من الشبع وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول لمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي، و إليك 5 أطعمة شائعة ذات مستوى عالٍ من الشبع لنظامك الغذائي لفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

1. البيض :



كلنا نحب تناول البيض على الإفطار وهي عادة جيدة للغاية، إن بدء يومك بالبيض سيحد من جوعك جيدًا حتى وقت الغداء، البيض مليء بالبروتين ، وهذا هو السبب الرئيسي في إبقائك ممتلئًا لفترة طويلة، تم الكشف أيضًا من خلال بحث من جامعة ميسوري في كولومبيا أن أولئك الذين يتناولون وجبة إفطار غنية بالبروتين في الصباح ، يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

2.التفاح:



قد يكون تناول تفاحة قبل الوجبة بحوالي 30 دقيقة مفيدًا جدًا، يمكن أن يساعد محتوى الألياف والماء في التفاح على الشعور بالشبع ، مما يؤدي إلى تقليل تناول الطعام لاحقًا، يعد تناول وجبات من التفاح فكرة جيدة أيضًا للشعور بالشبع من وجبتك.

3. الشوكولاته الداكنة



عندما تضرب تلك الرغبة الشديدة في تناول الحلوى ، اختر الشوكولاتة الداكنة ، وليس الشوكولاتة العادية، تشير دراسات مختلفة إلى أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة لأجسامنا وعقولنا، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وحماية القلب والدماغ.

4. دقيق الشوفان



بالمقارنة مع الحبوب الأخرى ، يتميز دقيق الشوفان بمستوى أعلى من الشبع بسبب المحتوى العالي من الألياف والبروتين فيه، يحتوي الشوفان أيضًا على بيتا جلوكان ، وهو نوع من السكر يجعل دقيق الشوفان مفيدًا لصحة القلب.

5. الأفوكادو



يمكن أن يساعدك تناول نصف حبة أفوكادو في وجبة الإفطار أو الغداء على الشعور بالرضا لبقية فترة ما بعد الظهر، يساهم الأفوكادو في الشعور بالامتلاء.