6 أسباب مختلفة تجعلك تشعر بالجوع بعد الاستيقاظ مباشرة

كتبت نهير عبد النبى

بعد الاستيقاظ من النوم قد يشعر الكثيرون بالجوع الشديد ولا يعرفون السبب فهل له علاقة بالحالة الصحية أو بالتغذية أو بالتمارين الرياضية التي تماريها على مدار اليوم، وحسب ما ذكره موقع eatingwell فأن هناك 6 أسباب مختلفة للجوع بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة وهى:

1. لقد غيرت حتى التمرين

عندما تتجول مع تمرين معين لفترة من الوقت، يتكيف جسمك ويصبح أكثر كفاءة في إكمال هذا التمرين، وفي النهاية يحرق سعرات حرارية أقل. لذا، إذا قررت تبديل تمرينك إلى تمرين لا يختلف فقط ولكنه أطول أو أكثر كثافة، فقد تواجه زيادة مؤقتة في حرق السعرات الحرارية - وقد يؤدي عدم زيادة استهلاكك للطعام أثناء الانتقال إلى عجز في الطاقة يسبب لك للاستيقاظ مع آلام الجوع.

من غير المحتمل أن يكون التغيير في عجز الطاقة أكثر من بضع مئات من السعرات الحرارية لهذا السبب يمكنك على الأرجح حل المشكلة عن طريق إضافة وجبة خفيفة متوازنة من 200 إلى 300 سعرة حرارية في المساء ، قبل حوالي ساعة إلى ساعتين من الذهاب إلى الفراش على سبيل المثال ، الزبادي اليوناني مع القليل من التوت أو الموز.

2:أنت تأكل وجبات كبيرة بالقرب من وقت النوم

بعض الناس أكثر حساسية لجرعات كبيرة من الكربوهيدرات ، مما قد يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة دسمة يمكن لأجسامهم أنتتجاوزقليلاً في إنتاج الأنسولين استجابةً لوجبة غنية بالكربوهيدرات (خاصةً إذا كانت الكربوهيدرات بسيطة)، يمكن أن ينخفض ​​مستوى الجلوكوز في الدم بشكل منخفض جدًا بعد ساعة أو نحو ذلك بعد تناول الطعام، وقد يكون هذا هو السبب في أن الشخص يستيقظ جائعًا للغاية بعد تناول وجبة كبيرة قبل النوم مباشرة.

عندما تكون وجبات العشاء الخاصة بك من تشكيلة اللحظة الأخيرة ، فإن أفضل حل هو تناول وجبة أصغر تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة وقليلًا من الدهون ، من الخيارات البسيطة والمرضية الزبادي والحبوب فقط تأكد من أن الحبوب عالية الألياف ، قليل السكر المضاف.

3:لقد قمت بتغيير عادات نومك

إن قلة النوم يمكن أن تسبب اختلالًا في مستويات الهرمونات ، مما يجعلك تشعر بالجوع حتى عندما لا يحتاج جسمك إلى الطعام تعمل هرمونات الجوع الجريلين واللبتين على تحفيز وكبح الشهية ، على التوالي وعندما تكون محرومًا من النوم، ترتفع مستويات هرمون الجريلين وتنخفض مستويات اللبتين

يؤدي هذا إلى زيادة الجوع وتناول المزيد من الوجبات الخفيفة غير المقصودة أثناء النهار والليل من الأفضل أن تتحكم في أي عادات تعيق تحقيق جودة نوم حتى تتمكن معدتك المزعجة من أن تحذو حذوها.

4: كنت قد تخطيت وجبات الطعام

في هذه الأيام مع جداول العمل المليئة بالمربى والاندفاع المستمر ، أصبح تخطي الوجبات أسهل من أي وقت مضى وإذا أصبح نقص السعرات الحرارية كبيرًا جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى مقاطعة النوم.

قد تكون إشارات الجوع قوية بما يكفي لإيقاظ الشخص لأن الجسم والدماغ يعطيان الأولوية لتناول الطعام على النوم ابذل قصارى جهدك لكسر هذه العادة السيئة وعندما تأكل ، تأكد من أن وجباتك ووجباتك الخفيفة تحتوي باستمرار على مزيج من البروتينات الخالية من الدهون والألياف والدهون الصحية للقلب.

إن تناول الطعام بهذه الطريقة سيحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم ومستويات الطاقة لديك ، مما يساعدك على درء الجوع والنوم بشكل أفضل.

5: قد يكون لديك مستويات السكر في الدم غير متوازنة

إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري أو داء السكري ، فإن خلاياك غير قادرة على امتصاص الطاقة (في شكل جلوكوز) بشكل صحيح لأنها لا تستجيب للأنسولين - الهرمون الذي ينظم كمية الجلوكوز في الدم - بالطريقة التي ينبغي لها ، هذا يعني أنه حتى لو كنت تأكل، لا يزال جسمك يشعر بأنك جائع لأن خلاياك لا تحصل على أي وقود ، وقد توقظك إشارات الجوع هذه.

إذا كنت لا تتبع نظامًا غذائيًا، ولم تغير عاداتك الغذائية أو نمط حياتك كثيرًا ، وكنت تستيقظ فجأة من الجوع طوال الوقت، كما يقول ديكسون، فاستشر طبيبك حول إجراء بعض الأعمال المعملية الأساسية لفحص الجلوكوز والأنسولين.

6: أنت عطشان في الحقيقة

نظرًا لأن كل خلية في الجسم تحتاج إلى H20 لتعمل على النحو الأمثل ، فليس من المستغرب أنه عندما تنخفض درجة الحرارة ، فإن جسمك سيطلق ناقوس الخطر حتى لو كان ذلك في منتصف الليل ، قد يكون من السهل الخلط بين آلام الجوع والعطش ، لذلك ضع في اعتبارك ترك كوب من الماء بجانب سريرك وشربه أولاً للتأكد من أن شهيتك هي التي تستدعي الأمر.