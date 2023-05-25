المؤبد لأب وأبنائه الـ3 لإدانتهم بقتل نجل شقيقه بسبب الميراث

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثامنة، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس محكمة على حمدى لاشين، وهانى رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني. بمعاقبة كل من عيد.ع.أ، وأبناؤه خالد، وعلى، ومحمد، بالسجن المؤبد وغرامة 5 آلاف جنيهًا، لإدانتهم بقتل نجل شقيق الأول ونجل عم الثلاثة الآخرين الطفل أحمد محمود (16 سنة) أمام أعين والدته بعدما أمطروه بوابلًا من الرصاص بسبب خلافات على ميراث.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو 2022 حينما أنهى المتهم وأبناؤه حياة نجل شقيقه الطفل الذى لم يتجاوز الـ 16 عامًا بأن أمطروه بوابل من الرصاص أمام أعين والدته عقب نشوب مشادة كلامية بينهم أثناء قيام الطفل برى الأرض الزراعية، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهم على الميراث.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغًا من أهالى بمقتل طفل فى أرض زراعية بقرية روبى بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، على يد عمه وأبنائه، وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم ضبط أحد المتهمين وفرار الباقين.

وأثبتت تحريات مباحث مركز شرطة إطسا الواقعة، وتن القبض على أحد المتهمين وهو خالد، بينما فر الباقين هاربين، وتم إحالة المتهمين للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى تولت محاكمتهم من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.