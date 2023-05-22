إحالة 4 متهمين للمفتى لقتلهم شابا على إثر خلافات سابقة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم ، بجلسة اليوم الإثنين، في القضية، التي قيدت برقم 33347 لسنة 2022م جنح مركز طامية، برقم كلي 2382 لسنة 2022م كلي الفيوم، بإحالة أوراق 4 متهمين، بينهم شقيقان، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي في إعدامهم شنقا، لإدانتهم بقتل طفل دون الثامنة عشر عاما، يعمل سائق "توك توك" بمركز الفيوم، انتقاما منه، باستدراجه من قبل المتهمان الأول والثاني، لمنطقة نائية، وطعنه بواسطة باقي المتهمين عدة طعنات.

وترجع وقائع الدعوى، الي 8 أغسطس 2022م، بمركز شرطة طامية بالفيوم، عندما أقدم المتهمون (حمادة ر ف-28 سنة)، و(نادر ح م إ-18 سنة)، و(عادل ج ع ع-24 سنة)، وشقيقه (مدحت-26 سنة)، على قتل المجني عليه الطفل (أحمد محمد محمود عبد الباقي)، سائق توك توك، لخلاف سابق بين المتهمين الثالث والرابع، معه، بأن استدرجه المتهم الأول بحيلة منه، وسلمه بدراجته لباقي المتهمين، وطلبوا منه أن يسلك طريقا لمنطقة نائية خالية من المارة.

وانتهز المتهمون، فرصة حلول الليل، وانهالا عليه المتهمان الثالث والرابع، طعنا بسلاح أبيض، ولكنه حاول الفرار، فأسرع المتهمان الأول والثاني، وأحكما قبضتهما عليه ومنعه من الحركة، وطعنه المتهمان الثالث والرابع، عدة طعنات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يكتف المتهمون بذلك، بل سرقوا مبلغ مالي كان مع الطفل، وفروا هاربين.

باشرت نيابة مركز طامية، التحقيق في الواقعة، وأحالت الواقعة، لمحكمة جنايات الفيوم، التي قضت بحكمها المتقدم.