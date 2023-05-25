القومى للبحوث يطلق قافلة طبية بالشرقية لتوقيع الكشف وصرف العلاج مجانا

كتب محمد صبحى

توجهت، صباح اليوم الخميس، قافلة طبية من المركز القومى للبحوث إلى قرية إنشاص الرمل بمحافظة الشرقية؛ انطلاقا من الدور المجتمعى للمركز القومى للبحوث، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين فى القرى الأكثر فقرًا واحتياجا.

وانطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور حسين درويش قائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث وذلك من خلال لجنة التنمية المجتمعية برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود وضمت القافلة الأطباء فى التخصصات الآتية: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال النساء، التوليد، ذوى الاحتياجات الخاصة، العلاج الطبيعى والرمد وقام الأطباء بالكشف والتشخيص على المرضي وتم صرف الأدوية مجانا من المركز القومى للبحوث كما رافق القافلة عيادة الأمراض الباطنية المتنقلة المجهزة لجهاز السونار ورسم القلب.

وكان أعلن المركز القومى للبحوث عن تبرع مجموعة "جوشي" الصينية العملاقة في إنتاج الفايبر جلاس (الألياف الزجاجية) بجهاز بحث متطور للمركز القومي للبحوث في مصر، من أجل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي.

وقال بيان صادر عن المركز القومى للبحوث إن الجهاز يعد مطياف البلازما المقترن بالحث، قويا في التحليل النوعي والكمي للتركيب المعدني للألياف الزجاجية، وهو أداة مهمة للبحث والتطوير في صناعة الألياف الزجاجية.

وأقيم حفل التبرع الخميس بمجمع جوشي-مصر لصناعة الفيبرجلاس، في محافظة قناة السويس شمال مصر، وحضر الحفل تشانج هوا شنج مستشار العلوم والتكنولوجيا بالسفارة الصينية في مصر.

وقال تشانج إن "التبرع يعد خطوة مهمة في تعميق بناء المختبر الصيني المصري المشترك للألياف الزجاجية والمركبات عالية الأداء".

وأضاف أن المختبر المشترك يوفر منصة مثالية للصين ومصر لتعزيز التعاون التكنولوجي في البحث والتطوير، وله أهمية كبيرة في قيادة البحث والتطوير لمنتجات وتطبيقات الألياف الزجاجية والمركبات المصرية.