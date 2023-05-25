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"الصحة" تطلق اليوم 12 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الخميس، 25 مايو 2023 06:00 ص
"الصحة" تطلق اليوم 12 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات قافلة طبية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس ، 12 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل، القاهرة - السويس - البحيرة - مطروح - المنوفية - الغربية - بني سويف - قنا - سوهاج - دمياط - البحر الأحمر - أسوان.
 
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.  
 
 

الصحة

مبادرة حياة كريمة

القوافل الطبية

الخدمات العلاجية

المحافظات

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