الحكومة تدعم رغيف الخبر بـ83 مليار جنيه فى موازنة 23/2024

كتبت أسماء أمين

ارتفع دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة 23/2024 ، لتصل الى 127.7 مليار جنيه بزيادة تصل لـ 37 مليار جنيه عن موازنة 22/2023.

1- ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 127 مليارh و700 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، مقارنة بمبلغ 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالی 22/2023

2- دعم رغيف الخبز بنحو 83 مليارا و619 مليون جنيه

3- دعم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه

4- دعم نقاط الخبز 10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه

5- دعم سلع البطاقة التموينية 62.2 مليون مواطن (50 جنيه شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيها بنحو 36 مليارا و162 مليون جنيه.