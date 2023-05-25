اليوم السابع
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الحكومة تدعم رغيف الخبر بـ83 مليار جنيه فى موازنة 23/2024

الخميس، 25 مايو 2023 07:00 م
الحكومة تدعم رغيف الخبر بـ83 مليار جنيه فى موازنة 23/2024 أرشيفية ـ رغيف خبز
كتبت أسماء أمين

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ارتفع دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة 23/2024 ، لتصل الى 127.7 مليار جنيه بزيادة تصل لـ 37 مليار جنيه عن موازنة 22/2023.

1- ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 127 مليارh و700 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، مقارنة بمبلغ 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالی 22/2023
2- دعم رغيف الخبز بنحو 83 مليارا و619 مليون جنيه
3- دعم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه
4- دعم نقاط الخبز  10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه
5- دعم سلع البطاقة التموينية  62.2 مليون مواطن (50 جنيه شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيها بنحو 36 مليارا و162 مليون جنيه.
 
 
 
 
 
 
 

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