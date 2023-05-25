التحقيق مع متهمة بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين

كتبت أمنية الموجى

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمة بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية كتجارة الملابس وتنظيم الحفلات.

وتواجه الجهات المختصة، المتهمة بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام المتهمة بغسل 25 مليون جنيه تلقتهم من عدد من المواطنين بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس وتنظيم الحفلات مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا إنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم فى مجال "تجارة الملابس وتنظيم الحفلات"، مقابل إعطائهم أرباح، إلا أنها قامت بالاستيلاء عليها وإمتناعها عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (25 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.