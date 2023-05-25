البحرين ترسل مساعدات طبية وصحية عاجلة إلى السودان

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أرسلت البحرين، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات طبية وصحية عاجلة إلى السودان، تنفيذا لتوجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في إطار دعم المنامة للجهود الإنسانية والطبية في السودان، والوقوف إلى جانب شعبها في ظل التحديات، وتأكيدا على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين.



ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية في البحرين السفير الدكتور محمد علي بهزاد، قوله إن المساعدات العاجلة التي أرسلتها بلاده إلى السودان تأتي امتدادًا لجهود البحرين في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.



وأوضح بهزاد أن هذه الشحنة من المساعدات العاجلة تحمل مواد طبية وإسعافية ومستلزمات وأجهزة طبية ضرورية سيتم توزيعها على المستشفيات الطبية في السودان من قبل اللجنة العليا للعمليات الإنسانية.



وأشار إلى أنه من المقرر أيضًا أن تجلي الطائرة لدى عودتها من مطار بورتسودان الدولي إلى البحرين عددًا من رعايا البحرين لدى السودان من مواطنين ومقيمين وذلك في إطار حرص المنامة على سلامة المواطنين في الخارج.