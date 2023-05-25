اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الصعود بكنيسة السيدة العذراء بفيينا

الخميس، 25 مايو 2023 10:24 ص
البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الصعود بكنيسة السيدة العذراء بفيينا عظة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الصعود المجيد في كنيسة السيدة العذراء بفيينا.

 

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى عيد الصعود اليوم الخميس، الموافق 25 مايو بذكرى عيد الصعود والتى تأتى بعد عيد القيامة المجيد، والذى يأتى نهاية صوم 55 يوما.

 

ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو احتفال بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

 

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعداداً لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبى والتى دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.

الشمامسة
الشمامسة

 

ترأس البابا تواضروس القداس
ترأس البابا تواضروس القداس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الصعود

كنيسه العذراء بفيينا



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