أفضل 6 فواكه قليلة السكر لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

كتب حسام الشقويري

الفواكه غنية بالمغذيات بشكل طبيعي ولا تحتوي على مواد مضافة. مثل معظم الأطعمة النباتية ، يمكن للفواكه أن تمد نظامك الغذائي بكمية كبيرة من الغذاء الضروري؛ تحتوي جميع الفواكه تقريبًا على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين ج والألياف، وفقا لما نشره موقع health.

وتشمل الفواكه أيضًا البروتين والدهون والعديد من العناصر الغذائية الأساسية ؛ يجب ألا تقطع هذه الأطعمة من نظامك الغذائي. تحتوي الفاكهة على مستويات مختلفة من الكربوهيدرات ، لذا فإن اختيار الكميات المناسبة بالكميات المناسبة يتيح لك الاستمتاع بالمزايا الصحية لهذه الفاكهة اللذيذة والمتنوعة مع اعتمادك على حصتك اليومية من الكربوهيدرات.

الفواكه التي تحتوي على السكر

تنص بعض الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على وجه التحديد على أنه يجب تجنب الفاكهة ، على الأقل لجزء من النظام الغذائي. بسبب ارتفاع كمية السكريات التي تحدث بشكل طبيعي ، تحتوي الفاكهة على نسبة كربوهيدرات أعلى من الخضراوات الأخرى.

لكن ليست كل هذه السكريات غير صحية. إذا تم تناولها باعتدال ، يمكن أن يكون لها جميعًا تأثيرات مفيدة دون المساهمة في زيادة الكربوهيدرات لدى معظم الناس.

فواكه قليلة السكر

تحتوي بعض الفواكه على نسبة أقل من الكربوهيدرات لكل وجبة قياسية لأنها تحتوي على كمية أكبر من الماء أو لأن محتواها العالي من الألياف يجعلها أقل قابلية للامتصاص.

ومع ذلك ، فإن الكربوهيدرات المتبقية في هذه الفاكهة سهلة الامتصاص. الألياف هي كربوهيدرات ، لكن لا يستطيع جسمك هضمها ، لذا فهي لا تؤثر على نسبة السكر في الدم. نتيجة لذلك ، يقدر بعض الناس الكربوهيدرات الصافية على الكربوهيدرات الإجمالية.

فيما يلي قائمة بأفضل الفواكه منخفضة السكر

1 - بطيخ

تحتوي الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أو الألياف على نسبة كربوهيدرات أقل من غيرها. ومن الأمثلة المهمة على ذلك البطيخ ، وهو متعة الصيف اللذيذة التي تحتوي على 92 % من الماء وتحتوي على أقل نسبة كربوهيدرات مقارنة بأي فاكهة ، حيث تحتوي على 7.5 فقط من الكربوهيدرات لكل 100 جرام. كما أنه غني بفيتامينات A و C. ومع ذلك ، يمكن أن تكون الحصة الواحدة مشبعة لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء.

2 - الشمام

البطيخ من الفواكه منخفضة الفركتوز ، والشمام هو ثمار برتقالية باردة يمكن تناولها في يوم صيفي حار. مثل غيره من الفواكه الطازجة ، يحتوي الكنتالوب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين أ وبيتا كاروتين.

3 - ليمون

الليمون فاكهة ممتازة يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد. هذه الفاكهة الحمضية المشرقة ، بالإضافة إلى عصيرها ، صديقة للكيتو دايت. من المفيد إضافة حموضة إلى الطبق ؛ أضف شريحة إلى الماء أو عصر من العصير.

4 - كيوي

الكيوي من أحلى الفواكه. لذلك قد تعتقد أنه من المحظور اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. ومع ذلك ، يمكنك تناول الكيوي في هذا النظام الغذائي أيضًا. الكيوي له نكهة معتدلة ويضفي إشراقة على سلطة فواكه.

5 - توت العُليق

توت العليق فاكهة قليلة السكر ، غنية بفيتامين C ، عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء ضروري للوظائف المناعية وامتصاص الحديد.

وفقًا لإحدى الدراسات ، فإنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين C ، والكيرسيتين ، وحمض الإيلاجيك. استمتع بوعاء منها بمفرده ، كزينة ، أو مع مكونات أخرى. وهي متوفرة مجمدة على مدار السنة أو طازجة في الصيف.



6 - البرقوق فاكهة البرقوق ذات اللون الأرجواني الغامق منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات. تُفضل الفاكهة الطازجة على الفواكه المجففة (الخوخ سابقًا) لأن الفواكه المجففة تحتوي على المزيد من السكر والكربوهيدرات.

يعتبر البرقوق من مضادات الأكسدة العالية ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وحماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة. علاوة على ذلك ، فهو يحتوي على نسبة عالية بشكل استثنائي من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، والتي ثبت أنها تحسن صحة العظام في أحد الأبحاث وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري في أبحاث أخرى.