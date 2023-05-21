اليوم العالمى للشاي.. يحميك من السكر والسرطان والاكتئاب ويساعدك على النوم

كتبت أمل علام

يحتفل العالم باليوم العالمى للشاى 21 مايو من كل عام، كون الشاي مشروب يُعد من نبات كاميليا سينيسيس، وهو أكثر المشروبات استهلاكا فى العالم بعد الماء، ويُعتقد أن استهلاك الشاي بدأ فى شمال شرق الهند وشمال ميانمار وجنوب غرب الصين، إلا أن هناك أدلة على أن الشاى بدأ استهلاكه فى الصين قبل 5000 عام، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.

وربما كان لشرب الشاي منافع صحية بسبب فوائده المضادة للالتهابات والأكسدة وفقدان الوزن، كما أن له كذلك أهمية ثقافية فى العديد من المجتمعات.

هل هناك فوائد صحية لشرب الشاي؟

الشاي مشروب شائع فى جميع أنحاء العالم، فهو مشروب مرطب مع مجموعة من الأنواع والنكهات المختلفة، ويعتبر مشروبًا مهمًا فى العديد من الثقافات المختلفة، مع عدم وجود سعرات حرارية، يعتبر الشاى إضافة رائعة لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، وذلك وفقا لما ذكره موقع WebMD.

تختلف مستويات الكافيين في الشاي تبعًا للنوع الذي تتناوله ولكن بشكل عام الشاى يحتوي على نسبة أقل من الكافيين من القهوة، يحتوى كوب واحد من القهوة السوداء على 96 مجم من الكافييننن تحتوى نفس الكمية من الشاى الأسود على 47 مجم ، والشاي الأخضر يحتوي على 28 مجم فقط، شاي الأعشاب المشهور مثل الزنجبيل أو النعناع لا يحتوي على أي مادة كافيين.

ويرتبط الشاي أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما فى ذلك المشكلات الإدراكية وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وغير ذلك، ولكن قد يكون هناك العديد من العناصر الغذائية والمعادن الأخرى في الشاي والتي قد لا تكون على دراية بها، مما يساهم في جوانب مختلفة من صحتك. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

فيما يلي الحقائق الغذائية لكوب واحد من الشاي..

السعرات الحرارية : 2

الدهون: 0 جم

الكوليسترول : 0 ملج

صوديوم: 7 ملج

إجمالي الكربوهيدرات: 1 جرام

السكريات: 0 جم

البروتين : 0 جم

تشمل العناصر الغذائية والمعادن الهامة الموجودة في العديد من أنواع الشاي ما يلي: الفلافونويد، كاتشين، بوليفينول، البوتاسيوم، الفوسفور، الماغنيسيوم، النحاس، الزنك، الكالسيوم، فلوريد

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العديد من هذه المعادن توجد فقط بكميات ضئيلة. عملية الجفاف والغليان التي ينطوي عليها صنع الشاي وأوراق الشاي تزيل العديد من العناصر الغذائية المتاحة.

الفوائد الصحية للشاي..

لا يقتصر الأمر على كون الشاي مرطبًا ولذيذًا، مما يجعله بديلًا جيدًا للماء، ولكن يمكن أن تساهم العناصر الغذائية والمعادن المتاحة في تحسين صحتك بشكل عام، في حين أن شرب الشاي بمفرده ليس حلاً أو علاجًا لأي حالة صحية، يمكن دمجه بسهولة في نظام غذائي صحي فيما يلي بعض الفوائد الصحية الهامة للشاي.

انخفاض نسبة الكوليسترول..

يحتوي الشاي الأسود على مضادات الأكسدة ، والتي لها فوائد صحية لجسمك، وجدت إحدى الدراسات أنها تساعد في تخفيف فرط كوليسترول الدم (ارتفاع الكوليسترول) عند تناوله في نظامك الغذائي.

تقليل مخاطر ارتفاع السكر في الدم..

أظهرت نفس الدراسة أن ثيافلافين وثيروبيجين من الشاي الأسود يساهمان أيضًا في تقليل خطر الإصابة بفرط سكر الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان..

يحتوي الشاي الأخضر والأسود أيضًا على مادة البوليفينول المهمة، وهي عبارة عن مغذيات دقيقة توجد في الأطعمة النباتية، ارتبط البوليفينول الموجود في هذه الأنواع من الشاي بالتنظيم الصحي لنمو الخلايا السرطانية وبقائها على قيد الحياة، مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

جودة نوم أفضل وتقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب..

يتم استهلاك بعض أنواع الشاي، لمساعدة الناس على الاسترخاء في نهاية اليوم حتى يتمكنوا من النوم بشكل أفضل والاسترخاء، وقد تم العثور على الشاي لمساعدة النساء بعد الولادة على النوم بشكل أفضل وتخفيف الاكتئاب .

يشكل إنتاج الشاي وتجهيزه وسيلة عيش رئيسة لملايين الأسر في البلدان النامية، ومصدر رزق أساسي للملاين من الأسر الفقيرة التي تعيش في البلدان الأقل نموا.

وتشكل صناعة الشاي مصدرا رئيسيا للدخل ولعائدات الصادرات في بعض البلدان الأشد فقرا، كما أنها تتيح فرص عمل باعتبارها قطاعا كثيف العمالة في المناطق النائية والمحرومة اقتصاديا على وجه الخصوص. وللشاي دور هام في التنمية الريفية والحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في البلدان النامية بوصفه أحد أبرز المحاصيل ذات العائد النقدي.

اليوم العالمي للشاي..

نوكد دعوة الفريق الحكومي الدولي المعني بالشاي إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الطلب، ولا سيما في البلدان المنتجة للشاي حيث يسجل نصيب الفرد من الاستهلاك معدلا منخفضا نسبيا، وكذلك دعم الجهود المبذولة لمعالجة نقص معدل الاستهلاك للفرد في البلدان المستوردة وأعلنت الجمعية العامة أن يوم 21 مايو يوما عالميا للشاي، ويهدف هذا اليوم لتعزيز الإجراءات و تنفيذ الأنشطة الداعمة لإنتاج الشاي واستهلاكه على نحو مستدام، وإذكاء الوعي بأهمية الشاي في مكافحة الجوع والفقر.