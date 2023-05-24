اليوم السابع
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مشهد بديع.. اقتران رباعى للقمر والزهرة والمريخ وبولوكس بسماء مصر

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:00 ص
مشهد بديع.. اقتران رباعى للقمر والزهرة والمريخ وبولوكس بسماء مصر اقتران رباعى للقمر والزهرة والمريخ وبولوكس بسماء مصر غدا
كتب محمود راغب

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تشهد الكرة الأرضية اليوم الأربعاء 24 مايو، اقتران رباعي للقمر والزهرة والمريخ وبولوكس فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة.
 
وأشار الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن  القمر يقترن مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهم بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، حيث يتوسط بولوكس المسافة بين الزهرة والمريخ، ويكون القمر أقرب الى الزهرة يوم 23 ، ثم اقرب الى المريخ يوم 24 ، ويبدأ المشهد في الغروب بعد الحادية عشرة مساءً تقريبا.
 
وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الربط بين الأجرام السماوية ومصير الإنسان ليس من الفلك في شيء بل هو من أمور التنجيم، و والتنجيم ليس علما بل هو حرفة مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه ، وكلها من الأمور الظنية المتعلقة بالعرافة والغيبيات.
 
وتابع تادرس: أن الربط بين أوضاع الكواكب واقتراناتها بحدوث الزلازل ليس له أساسا علميا سليما، ولو كان ذلك كذلك لكان تم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، موضحا  أن الظواهر الفلكية الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، إلا أن الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس قد تكون خطيرة لأن النظر للشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.
 

الفلك

الظواهر الفلكيه

القمر

المريخ

اقتران القمر والمريخ

كوكب الزهره



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