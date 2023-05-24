مخاطر صحية لوضع فرشاة الأسنان بالحمام.. طبيب يوضح الأضرار

كتبت رانيا عامر

أظهرت إحدى الدراسات الحديثة البريطانية ،أن وضع فرشاة الأسنان فى الحمام يسبب مشاكل صحية، بسبب تراكم أشياء غير صحية عليها.وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل .

ومن جانبه قال الدكتور جوردان براون استشاري طب الأسنان، ان تنظيف الحمام يؤدي إلى انبعاث رذاذ الماء الملوث في الجو، وهذا الأمر قد يؤدي إلى تطاير بقايا الفضلات وانتشارها في كل مكان حتى فرشاة الأسنان ، وهذا سبب سيجعلك حريصا على عدم الاحتفاظ بفرشاة الأسنان الخاصة بك في الحمام.

واوضح اشتشارى الاسنان براون، أن غرفة النوم هي أفضل مكان لتخزين فرشاة الأسنان العادية أو الكهربائية، حتى تتجنب انبعاث رذاذ الماء الملوث في الجو الذى يكون نتيجة لتنظيف تنظيف الحمّام.

وفي حال بقاء الفرشاة داخل الحمام فمن الأفضل شراء الأغطية الحافظة التي تمنع تسرب أي شيء من الخارج للفرشاة.