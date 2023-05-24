اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية الأرز والذرة

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:00 م
محافظ بورسعيد: بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية الأرز والذرة جانب من الزراعات
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية الأرز والذرة بالمحافظة ، مؤكدا علي أن هناك اهتماما كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة. 
 
وأشار المحافظ، إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة وتشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة بالمحافظة تحت إشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة ، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الصيفية بالتزامن مع بداية موسم الزراعة لمتابعة الزراعات وفحصها للنهوض بالزراعة الصيفية، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم  لحل جميع مشاكلهم.
 
وأكد المحافظ، على توفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.
 
 

احدي الأراضي الزراعية
احدي الأراضي الزراعية

أرض زراعية في بورسعيد
أرض زراعية في بورسعيد

المحاصيل الاستراتيجية
المحاصيل الاستراتيجية

جانب من الزراعات
جانب من الزراعات

زراعة الأرز
زراعة الأرز


 

 


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