محافظ أسوان: تنفيذ 85 % من الخطة العامة لرصف الطرق باعتمادات 105.5 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الشأن، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، فى بيان صحفى، أنه تم تنفيذ 85 % من الخطة العامة لرصف الطرق، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فجارى تنفيذ أعمال رصف بالحارة الشرقية لطريق أسوان / القاهرة بنطاق مركز ومدينة دراو بطول 650 مترا، وعرض متوسط 10 أمتار، كما أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شارع المحطة المؤدى لمنطقة حى أطلس، توزاياً مع إستكمال أعمال تطوير الرصيف الشرقى بطريق كورنيش النيل القديم، ومراجعة البلدورات والإنترلوك.

وأشار إلى أنه تواكب مع ذلك قيام الشركة المصرية للإتصالات بضبط مناسيب الغرف الخاصة بها بطريقى السادات وكورنيش النيل، فيما جارى تنفيذ أعمال الرصف بشارع الكوبرى بمركز إدفو، وبالتوازى جارى تنفيذ أعمال مدخل القنادلة بإدفو من خلال الطبقة الأسفلتية الرابطة.