محافظ أسوان: تنفيذ 67% من الخطة العامة لرصف الطرق باعتمادات 105.5 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلن أشرف عطية محافظ أسوان ، أنه تم تنفيذ 67% من الخطة العامة لرصف الطرق من إجمالى أطوال 52 كم، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه، فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدينتى إدفو وأسوان من أجل تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل، أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف للشوارع الداخلية بمنطقة حى العقاد بأطوال 9 كم، وبتكلفة 28 مليون جنيه، فيما جار استكمال أعمال الرصف بطريق كسر الحجر، ضمن الاعتمادات المالية المخصصة لمناطق شرق البندر بإجمالى 4.2 مليون جنيه.

وتابع، بأنه بالتوازى مع ذلك جار استكمال أعمال الرصف والصيانة ودهان المطبات بشارع 23 يوليو بمدينة إدفو بطول 3 كم وبتكلفة 11 مليون جنيه، وهو الذى يتواكب مع الانتهاء من رصف عدد من الطرق الداخلية بإدفو من أبرزها المسار السياحى والذى يضم طرق كورنيش النيل وشوارع المركز والمعبد والبنوك والمستشفى بطول 5 كم ، وبتكلفة 18 مليون جنيه.