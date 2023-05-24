محافظة أسوان تنشر فيديو لمشروع "ممشى أهل مصر" بكورنيش النيل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان ، فيديو لمشروع "ممشى أهل مصر" بكورنيش النيل بمدينة أسوان السياحية بعنوان: "أسوان هتتغير للأجمل والأحلى .. مشروع ممشى أهل مصر بمدينة أسوان - بانوراما جمالية وحضارية لساحرة الجنوب".

ويعد مشروع ممشى أهل مصر ضمن مشروعات التطوير والتحديث والتجميل بالخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة مدينة أسوان.

ومشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، جارى تنفيذه بطول 4 كم ، والذى بدأ فى مطلع 2022 ، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة 18 شهرا ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام 1964.

والمشروع يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة ، مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان.