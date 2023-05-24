"فرصة تانية" فيلم تسجيلى ضمن مشروع تخرج طلاب كلية إعلام جامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

أعد مجموعة من طلاب الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام بجامعة القاهرة فيم تسجيلى ضمن مشروع التخرج تحت عنوان " فرصة تانية" ، ويتناول الفيلم التسجيلي قضية مجتمعية هامة، وهى من القضايا التى تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهي قضية الأيتام فى مصر.

وأكد الطالبات المشاركات فى مشروع التخرج ، يطرح الفيلم مجموعة من القصص الخاصة بشخصيات واقعية من مجتمع الايتام في مصر والمتمثلة في دور رعاية أو شباب أيتام تمكنوا من كسر وصمة العار المصاحبة لهم في المجتمع والتعبير عن الأمل فى وجود فرص تانية حقيقية لهم.

الفيلم التسجيلى من إخراج الطالبة جينا الألفي، بالتعاون مع مجموعة من الطلاب الجامعيين: سارة إسماعيل كمساعد مخرج، مونتاج سارة عصام وعمرو ممدوح وكارين دانيال، سكريبت جينا الألفى ومارينا غالي وسارة اسماعيل وروان وسيم ومينا ايهاب وضحي تركي، أنتاج مريم الوكيل وكارين دانيال، تصوير نانسي فريد ومريم الوكيل ومرنان الشربيني وسارة إدوار والفيلم بالكامل هو تحت إشراف كل من المخرج هاني سمير والدكتور المساعد ندي إيهاب، وإشراف عام لدكتورة دينا موريس ودكتورة ريهام صلاح.



مشروع التخرج فرصة تانية