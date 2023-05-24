قافلة طبية مجانية بمستشفى كفر الشيخ الجامعى لدعم 85 مريضا من القرى الأكثر احتياجا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ مكتب مشروعات الأورمان اليوم الأربعاء، فى تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي علي 85 مريضا، ضمن المرضي غير القادرين بقرية السالمية مركز فوة، وقريتى الحفير وكوبرى 11 مركز الحامول، ومدينة دسوق.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

حيث قامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).