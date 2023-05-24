عادل الغضبان: التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفر الرعاية لجميع المواطنين

بورسعيد محمد فرج

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، احتفالية الجمعية المصرية باليوم العالمى لإرتفاع ضغط الدم لعام 2023، بمناسبة احتفال الجمعية المصرية باليوم العالمى لإرتفاع ضغط الدم لعام 2023 وفي اطار خدمة المجتمع المدني، وذلك بمقر النادي البحري ببوفؤاد، وبحضور استاذ دكتور سليمان غريب استاذ امراض القلب والاوعية الدموية كلية الطب جامعة القاهرة، وكوكبة من الأطباء.

وأشاد محافظ بورسعيد بالاحتفالية التي أقامتها الجمعية المصرية، احتفالا باليوم العالمى لإرتفاع ضغط الدم لعام 2023، مؤكدا أن محافظة بورسعيد أصبحت مؤهلة لاستقبال كبرى الفعاليات الصحية، وذلك بالتزامن مع التطور الكبير في قطاع الصحة، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد من أعظم المشروعات التي شهدتها محافظة بورسعيد، باعتباره يمس كل مواطن في محافظة بورسعيد بلا استثناء خاصة محدودي الدخل.

وقال محافظ بورسعيد، بالإنابة عن أبناء المحافظة أتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار سيادته بإقامة منظومة التأمين الصحي الشامل والبدء من محافظة بورسعيد كأول المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرا أنه يعد أعظم قرار تم اتخاذه في محافظة بورسعيد، لما كان له من ٱثار ايجابية في تحسين الرعاية الطبية المقدمة للمواطن وانهاء قوائم الانتظار، وتخفيض أسعار العمليات وإجرائها في محافظة بورسعيد بدلا من السفر للمحافظات الأخرى.

وأكد أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة ، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ونوحدات صحية " ، و تدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى ، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية ، و تبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية ، مؤكدا على أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى، لافتا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام والإحصاءات.