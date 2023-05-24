طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

القليوبية إبراهيم سالم

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني 2023، وسط انتشار مكثف لرجال أمن القليوبية لتأمين اللجان وتوفير حالة من الهدوء في محيطها، حيث من المقرر أن يستمر الامتحان لمدة ساعتين، في ختام أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.



وكان قد توافد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023، حيث حرص الأهالي علي اصطحاب أبنائهم حتي لجان الامتحانات، كما حرص أيضا عدد من الطلاب علي المراجعة النهائية وقبل الدخول للجان.



وفي هذا السياق أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.



وقال محافظ القليوبية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات.



كما تم مخاطبة رؤساء المدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة في محيط المدارس، والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة نظافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.



وأضافت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 102816 طالبا وطالبة، موزعين على 443 لجنة امتحانية ، منهم عدد 431 لجنة لعدد 102057 طالب وطالبة لشهادة الإعدادية العامة وعدد لجنة ل6 طلاب مكفوفين، و5 لجان ل43 طالب من الصم وضعاف السمع، و6 لجان للشهادة الإعدادية المهنية بواقع 711 طالب وطالبة، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.



وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أى مشكلة فور حدوثها



