اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 04:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة دمياط: حملات على 50 منشأة غذائية

الأربعاء، 24 مايو 2023 04:29 م
صحة دمياط: حملات على 50 منشأة غذائية جانب من الحملات
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية الصحة بدمياط حملات رقابية وتفتيشية لإدارة مراقبة الاغذية بالمديرية وفرق مكاتب الأغذية بكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية من خلال استهداف 50 منشاة بمناطق متفرقة والأسواق بالمحافظة. 
 
حيث أسفرت الحملات عن: ضبط 35 منشأة تدار بدون ترخيص، ضبط 1500 طن جبنة أبيض مجهول المصدر ، تحرير 70 محضر جنحة صحية، كما تم إعدام 400 كيلو لحوم مصنعة وخبز ومنتجات ألبان.
 
وكذلك إعدام 150 لتر زيت طعام سبق استعماله وعصائر ومشروبات منتهية الصلاحية، ضبط 250 لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية.
 
تم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

صحةدمياط

اخبار دمياط

الرقابة الغذائية

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة