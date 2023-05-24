صحة دمياط: حملات على 50 منشأة غذائية

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية الصحة بدمياط حملات رقابية وتفتيشية لإدارة مراقبة الاغذية بالمديرية وفرق مكاتب الأغذية بكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية من خلال استهداف 50 منشاة بمناطق متفرقة والأسواق بالمحافظة.

حيث أسفرت الحملات عن: ضبط 35 منشأة تدار بدون ترخيص، ضبط 1500 طن جبنة أبيض مجهول المصدر ، تحرير 70 محضر جنحة صحية، كما تم إعدام 400 كيلو لحوم مصنعة وخبز ومنتجات ألبان.

وكذلك إعدام 150 لتر زيت طعام سبق استعماله وعصائر ومشروبات منتهية الصلاحية، ضبط 250 لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية.

تم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.