صحة البحر الأحمر توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر

البحر الأحمر - عماد عرفة

وقع الدكتور اسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات الجامعية وقطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع، بحضور الدكتور عمرو عادل عبد العال مدير ادارة المستشفيات، وسناء احمد محمد عضو المكتب الفني لنائب رئيس جامعه الأزهر، ودكتورة فاطمة محمد الحسيني عضو المكتب الفني لنائب رئيس جامعه الأزهر.



وأكدت مديرية الصحة فى بيان لها، أن البروتوكول جاء لتقديم أفضل خدمة صحية لمواطني المحافظة، وفتح كافة السبل لتوفير الرعاية الطبية المجانية للمواطنين وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لتدريب الاطباء علي التقنيات الحديثة في مجالات الطب المختلفة.



واكد الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن تدشين البروتوكول لدعم الخدمة الصحية بمحافظة البحر الاحمر، من اجل تعاون مباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب لتحسين اداء الخدمة الصحية من خلال توفير أطباء في كافة التخصصات وخاصة الدقيقة في مستشفيات صحة البحر الاحمر وحسب احتياج كل مستشفى.



واضاف أن كذلك لتنفيذ البرامج التدريبية الممنهجة بهدف تحقيق التقدم المهني ودعم التعليم المستمر للأطباء والمعاونين العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.



