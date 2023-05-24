اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:34 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة ملفات الوزراء المختلفة.
 
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على الطلبين المقدمين من كل من شركة "سكاتك" النرويجية، وشركة "ميرسك" الدنماركية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، لاستخدامها فى إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرات تقريبية 320 ميجاوات، وذلك لتغذية مشروعي الشركتين، الأول الخاص بشركة "سكاتك" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه بالمنطقة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بالفعل، والثاني خاص بشركة "ميرسك" لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في إمدادات تموين السفن العابرة لقناة السويس، باعتبارها من أكبر وأهم الخطوط الملاحية في العالم، وذلك في إطار اهتمام الدولة  بتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة. 
 
 
 

اجتماع الحكومة الاسبوعي

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



الموضوعات المتعلقة

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:55 ص

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى فى العاصمة الإدارية

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:37 ص

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 03 مايو 2023 03:20 م

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأربعاء، 03 مايو 2023 10:52 ص

رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة: مصر تتابع بقلق بالغ تطورات مايجرى فى السودان الشقيق.. ومؤسسات الدولة تحركت منذ اليوم الأول للأزمة بالسودان لتسهيل وتأمين عودة أبناء مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى

الخميس، 27 أبريل 2023 01:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة