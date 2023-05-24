اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 01:52 م
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توريد 4933 طنا من محصول القمح لمواقع التخزين بالشرقية

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:30 م
توريد 4933 طنا من محصول القمح لمواقع التخزين بالشرقية صوامع القمح
الشرقية- إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذى يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية فى التجارة الداخلية والخارجية.
 
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 4933طن و501 كيلو قمح ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 480448 طن و77 كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية.
 
وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى ضرورة سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة لافته إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.
 
شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

الشرقية

مديرية التموين بالشرقية

محصول القمح بالشرقية

توريد القمح بالشرقية



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