اليوم السابع
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توريد 130475 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

الأربعاء، 24 مايو 2023 09:14 ص
توريد 130475 طن قمح للشون والصوامع بالغربية توريد القمح - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلي موسم 2023 حيث بلغ ماتم توريدة الي 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ  130475 طن و 981 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.
 
وأوضحت المديرية في بيانها أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم، 1520,826 طن وبلغ ما سبق توريده  59244,051 طن وبلغ الاجمالي 60764,877 طن.
 
واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 766,632 طن وبلغ ما سبق توريده 51109,186   طن، باجمالى 51875,818   طن
 
كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 135,446 طن، وبلغ ما سبق توريده  17699,679 طن بإجمالي 17835,125 طن
 
 وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 2422,904 طن، وبلغ ما سبق توريده 128052,916  طن إجمالى اليوم  130475,820طن  
 
وتبلغ اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 134250 فدان
 
كما تبلغ السعة التخزينية للمحافظة 193240 طن وبلغت كميات القمح الواردة من مديرية الزراعة المستخدمة كتقاوى 2738,749 طن 
 
وإجمالى كميات القمح الخارجه خارج المحافظة إلى شمال القاهرة وجنوب  القاهرة هى 2385,630 طن
 
والاإجمالى العام المحافظة   137164,981طن وإجمالى المساحة المنزرعة بالقمح 134250فدان واجمالى السعة التخزينية بالمحافظة.  193240 طن 

 

 


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