تضم 14 ألف كتاب.. محافظ قنا يتابع التجهيزات النهائية بمكتبة مصر العامة تمهيدا لافتتاحها

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، التجهيزات النهائية بمكتبة مصر العامة تمهيدا لافتتاحها خلال الأيام المقبلة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وحمدى حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، و خالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور سيد عباس، مدير المكتبة.

وأوضح محافظ قنا، إنه تم وصول 14 ألف كتاب في مختلف العلوم الدينية والتطبيقية إلى المكتبة، وتم ترتيبها على الأرفف الموجودة بقاعات الاستذكار بالمكتبة، فضلا عن وصول جميع أثاث المكتبة بالجودة والمواصفات المقررة، وتم توزيعه وفرشه فى القاعات الخاصة به تمهيدا لافتتاح المكتبة واستقبال الرواد والباحثين وطلاب الجامعات والمدارس.

وأشاد محافظ قنا، بمستوى التجهيزات التي شهدتها المكتبة، مؤكدا أنها تمثل صرح ثقافي كبير، يُتيح للباحثين سرعة الحصول على الكتاب مما يساعد علي نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030 والتي تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.

