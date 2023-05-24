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المدارس تناشد طلاب الثانوية العامة الحضور من أجل تسلم أرقام الجلوس

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:09 ص
المدارس تناشد طلاب الثانوية العامة الحضور من أجل تسلم أرقام الجلوس امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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ناشدت المدارس طلاب الثانوية العامة للحضور والحصول على أرقام الجلوس، مؤكدة أن عدد كبير تسلموا أرقام الجلوس من مدارسهم، إضافة إلى حصول جميع الطلاب على بيانات رقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشددة على أن حصول الطالب على رقم الجلوس من المدرسة مهم ويتم تسليمه ببطاقة الرقم القومى.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه تم تسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، للمديريات التعليمية الأحد 21 مايو الجارى، إضافة إلى حصول المدارس عليها الاثنين 22 مايو، موضحة أن كل مديرية سوف ترسل مندوبا لاستلام أرقام الجلوس وتسليمها للمدارس الثانوية لتجهيزها للطلاب .
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان )، اليوم، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2023/2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:
https://moe-register.emis.gov.eg/
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.
 
وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.
 
 

التربية والتعليم

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أسئلة امتحانات الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

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أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023



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