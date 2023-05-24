الشرطة اليونانية تعتقل سائحين من الدنمارك لتركهما طفلهما فى السيارة

كتبت: هناء أبو العز

ألقت الشرطة اليونانية، القبض على سائحين دنماركيين في جزيرة زاكينثوس، بتهمة تعريض قاصر للخطر.

ووفقًا لإذاعة ERT العامة ، تركت أم تبلغ من العمر 34 عامًا وزوجها البالغ من العمر 31 عامًا طفلهما البالغ من العمر عامًا واحدًا محبوسً داخل سيارة مستأجرة أثناء ذهابهما للتسوق في شارع المشاة في Tsilivi ، وهو منتجع سياحي شهير.

ولفتت الصحيفة إلى أن السكان المحليين انتبهوا إلى صراخ الطفل داخل السيارة، فقاموا بإبلاغ الشرطة، والتي استجابت بسرعة وحررت الطفل من السيارة، كإجراء احترازي، وتم نقل الطفل إلى مستشفى زاكينثوس ، حيث تم التأكد من أنه يتمتع بصحة جيدة.

كما تم القبض على والدة الرضيع وزوجها، ومن المتوقع أن يواجهوا المدعي العام لمزيد من الإجراءات القانونية.