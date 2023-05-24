وقال سارماس - خلال اجتماعه مع الرئيسة اليونانية في القصر الرئاسي، بحسب صحيفة "كاثمرينى" اليونانية - "شكرا لك على الشرف العظيم. إنه واجب دستوري وواجبي. أشكركم جزيل الشكر وأتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام".

كان رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد دعا إلى انتخابات جديدة في 25 يونيو بعد أن حقق أكبر انتصار انتخابي لحزبه منذ سنوات، لكنه يحتاج إلى خمسة مقاعد إضافية لتشكيل حكومة بمفرده.