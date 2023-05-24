التعليم: تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بدقة وكشف الإجابات المتطابقة

كتب محمود طه حسين

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بدقة وفق نموذج الإجابة الخاص بكل مادة، مشددة على أنه يتم تصحيح أول بأول، وهناك آليات لضبط وكشف أى إجابات متطابقة داخل الكنترولات تشير إلى وجود غش جماعى بين الطلاب.

وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما أعلن الدكتور رضا حجازى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023 / 2024، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.