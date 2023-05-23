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مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357.. صور

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:45 م
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357.. صور مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357
كتبت – مرام محمد

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زار أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوى علام رئيس مجلس أمناء الجيزة، وسحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، اليوم الثلاثاء، طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357، للاطمئنان عليهم والتأكد من توفير كافة سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان وتقديم رسالة حب وتقدير من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع أبنائه الطلاب هاتفيا للاطمئنان عليهم وعلى سير العملية الامتحانية لتشجيعهم وبث روح التفاؤل فى نفوسهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وخلال الزيارة تم تقديم هدايا للطلاب تشجيعا لهم، حيث أدى الطلاب اليوم وعددهم 8 طلاب امتحانهم فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

وفى سياق متصل، قام مدير المديرية بزيارة طلاب محافظات الاسكندرية والشرقية والمنيا والمنوفية والغربية داخل المستشفى ونقل لهم تحيات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تحاور مع أولياء الأمور لبحث أية معوقات قد تقابل أبناءهم أثناء تأدية الامتحانات، متمنيا لجميع أبنائنا الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 (2)
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

 

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 (3)
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

 

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 (4)
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

 

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 (5)
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

 

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 (6)
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

 

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 (7)
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

 

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 (1)
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

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