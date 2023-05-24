إحالة أوراق 5 متهمين للمفتى فى اتهامهم بقتل سائق توكتوك بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هانى كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد، بإحالة أوراق كل من " م.ع.ي" و" ا.ع.ص" و" ن.ى.ع" و"ش.ى.ع" و" أ.ا.م" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، لاتهامهما بقتل المجنى عليه سائق توكتوك وسرقته.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4525 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور على جثة المجنى عليه وبها عدة طعنات من سلاح أبيض، والقاء جثته بمحل الواقعة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهمين كل من الاول حتى الرابعة " م.ع.ي" عفشجى سيارات و" ا.ع.ص" سائق و"ن.ى.ع" ربة منزل و"ش.ى.ع" ربة منزل، وبتحريض من المتهم الخامس " أ.ا.م" حلاق، وأن عقدوا النية والعزم المصمم على قتل المجنى عليه" م.س.أ"، وان المتهمين من الاول حتى الرابعة، وتوجهوا أحد مواقف الدراجات النارية التوكتوك، واصطفوا للمجنى علية لصغر سنه وضعف بنيانه، فاستقلوا رفقته الدرجة النارية التوكتوك التى يعمل عليها موجهين إياه عبر الدروب والطرق المخطط لها مسبقا لدى المتهمة الثالثة، وما أن وصلوا به لمكان ناء بعيدا عن أعين الرقباء حتى اشهر المتهم الأول سلاحا أبيض سكين ورغم المجنى عليه النزول من التوكتوك وتتبعه المتهم الثانى وقيد حركته، وقام المتهم الأول بطعنه فى ظهره وجنبه وذراعه الأيسر فحاول المجنى عليه الفرار، وتتبعه المتهم الأول حتى أمسك به وكتم فمه وطعنه عدت طعنات فى الصدر والرقبة، مما ادى إلى وفاته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، واشتراك المتهم الخامس بالتحريض والاتفاق واتفق معهم على قتله وسرقة التوكتوك خاصته وبيعه وتقسيم حصيلته بينهم وامدهم بالخطة اللازمة للمجنى عليه.

وقررت النيابة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قررها بإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.