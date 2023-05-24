السجن المؤبد لميكانيكي لحيازته أسلحة نارية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد، بمعاقبة المتهم " م.ف.ع"، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 20 ألف جنية، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية.

ترجع وقائع القضية رقم 20790 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض علي المتهم وبحوزته اسلحة نارية، بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد الدولة .

تبين من التحقيقات ونفاذا لإذن النيابة العامة للقبض علي المتهم " م.ف.ع' ميكانيكي مقيم بمنطقة العامرية، وطبقا لتنفيذ القرار توجهت قوة أمنية إلى مكان تواجده وتم ضبطه بمحل سكنه وبتفتيش محل الواقعة عثر علي سلاحين ناريين بندقية خرطوش وطبنجة والقي القبض عليه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يحوز الأسلحة النارية لاستعمالها في العمليات العدائية ضد الدولة بغرض استهداف المنشآت الهامة والحيوية الخاصة التابعة للأجهزة الأمنية من خلال تلقيه تعليمات تكفيرية متطرفة عبر حسابات شخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بغرض تنفيذ تعليمات ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العسكرية والشرطية، وإشاعة الفوضي وتقويض الاقتصاد بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وحُرر محضر بالواقعة والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق، وتمت توجيه للمتهم تهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص واستخدامها في العمليات العدائية ضد الدولة بقصد الخلل بالأمن العام وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.