إجلاء سكان جزيرة أمريكية بسبب إعصار ماورا .. وتحذيرات من فيضان مميت "فيديو"

كتبت: نهال أبو السعود

أجلت السلطات في جزيرة جوام الأمريكية سكانها تحسبا لوصول إعصار عملاق يتوقع أن يشكل "تهديدا ثلاثيا" ويجتاح الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي اليوم الأربعاء.

ويبعد الإعصار "ماوار" نحو 110 كيلومترات عن الجزيرة، وترافقه رياح تصل سرعتها إلى ما يقارب 225 كيلومترا/ ساعة، حسب أحدث نشرة للأرصاد الجوية الأمريكية التي توقعت أن يمر الإعصار ماوار جنوبي جوام أو فوقها".

Typhoon Mawar battering Guam with torrential rains and powerful winds. pic.twitter.com/hrN3upVYpt — CIRA (@CIRA_CSU) May 24, 2023

وأضافت النشرة أن هذا الإعصار العملاق يشكل "تهديدا ثلاثيا"، إذ يرجح أن يجلب معه "رياحا عاتية" وأمطارا طوفانية" وأن يؤدي إلى "فيضان ساحلي قد يكون مميتا".

كما أوضحت الأرصاد الجوية أن هذا التهديد لا يقتصر على جوام، بل يشمل أيضا روتا، الجزيرة الأمريكية الواقعة في أرخبيل ماريانا.

وتحسبا للفيضان الساحلي أمرت سلطات الجزيرة سكان المناطق الساحلية بإخلائها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترافق الإعصار لدى وصوله رياح مدمرة.

وقالت حاكمة جزيرة جوام إن هذه "أقوى عاصفة منذ 20 عاما"، داعية سكان الجزيرة -الذين يبلغ عددهم 170 ألف نسمة- للجوء إلى أماكن آمنة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن حالة الطوارئ في جوام أمس الثلاثاء، لتتمكن السلطات الفدرالية من تقديم المساعدة للجزيرة، حسب ما أفاد البيت الأبيض.

ويتمركز ما يقارب 22 ألف جندي أمريكي وأفراد أسرهم في جزيرة غوام.

وأعلن مطار "إيه بي وان بات" الدولي أنه بسبب الإعصار ألغيت 60 رحلة جوية كان مقررا أن تهبط في غوام أو تقلع منها بين الثلاثاء والخميس.