عوامل تزيد من خطر تساقط الشعر.. منها الاختلال الهرمونى وخلل الغدة الدرقية

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يحدث تساقط الشعر سواء كان الصلع أو ترقق الشعر بشكل ملحوظ لأسباب مختلفة في بعض الأحيان يكون تساقط الشعر من الآثار الجانبية لمشكلة صحية تحتاج إلى معالجة وتعالج نفسها عندما يتم علاج المشكلة الصحية بشكل صحيح إذا كنت تتعامل مع ترقق الشعر أو الصلع ، فمن المهم أن ترى طبيب أمراض جلدية للوصول إلى جذر المشكلة ومعرفة كيفية إيقاف تساقط الشعر أو تجديد نموه.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealthفأن هناك أسباب وعوامل تزيد من خطر الإصابة بتساقط الشعر وهى:

-الاختلالات الهرمونية

"الاندروجين الزائد ، أو الهرمونات الجنسية الذكرية ، والاختلالات الهرمونية هي السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر مثل الصلع الوراثي تلعب الأندروجينات دورًا في الصلع النمطي للإناث والذكور.

في الصلع الأنثوي ، يمكن أن تسبب الأندروجينات ضعف بصيلات الشعر ، مما يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر الزائد ، حساسيات الأندروجين قد تتفاقم أثناء التغيرات المرتبطة بالإستروجين ، مثل استخدام وسائل منع الحمل أو انقطاع الطمث.

-مشاكل الغدة الدرقية

قد تساهم أنواع أخرى من الحالات المرتبطة بالهرمونات أيضًا في تساقط الشعر قد يتضمن بعضها هرمونات الغدة الدرقية .

يمكن أن يؤدي إما خمول الغدة الدرقية (حالة طبية تسمى قصور الغدة الدرقية ) أو فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) إلى تساقط الشعر لأن كل حالة تسبب اختلالًا هرمونيًا أمراض المناعة الذاتية للغدة الدرقية ، مثل التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو ومرض جريفز ، قد تساهم أيضًا في تساقط الشعر .

تساعد هرمونات الغدة الدرقية في تنظيم كل وظيفة تقريبًا في الجسم ، بما في ذلك نمو الشعر. العلاج المناسب للسيطرة على أي من حالات الغدة الدرقية هذه سيخضع الهرمونات للسيطرة ، ويوقف تساقط الشعر ، ويسمح لشعرك بالبدء في النمو مرة أخرى.

-الحمل

يمكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية الأخرى أيضًا إلى تساقط الشعر ، وخاصة الهرمونات المتقلبة بشدة التي تحدث بعد الحمل والولادة.

"تساقط الشعر بعد الولادة شائع ويؤثر على 40 إلى 50 بالمائة من النساء اللواتي ولدن حديثًا".

ترتفع مستويات هرمون الاستروجين بشكل كبير أثناء الحمل ، مما قد يغير مؤقتًا دورات نمو شعرك خلال هذا الوقت ، من المحتمل أن تعاني من تساقط شعر أقل من المعتاد.

مع عودة مستويات هرمون الاستروجين إلى طبيعتها بعد الحمل ، قد تلاحظ تساقط الشعر أكثر من المعتاد. كما أنه ليس من غير المألوف أن تلاحظ الأمهات بعد الولادة ترقق الشعر أو حتى بقع الصلع قد يحدث تساقط الشعر بعد الولادة من شهر إلى ستة أشهر بعد الولادة ، مع استمرار الأعراض لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

-بعض الأدوية

وفقًا لجمعية تساقط الشعر الأمريكية ، فإن تساقط الشعر هو أحد الآثار الجانبية لعدد من الأدوية التي يتم تناولها لمشاكل صحية شائعة، يعرف هذا أيضًا باسم "تساقط الشعر الناجم عن الأدوية".

يمكن أن تؤدي الأدوية المسيلة للدم وموانع الحمل الفموية وأدوية الاكتئاب ومضادات الالتهاب وحاصرات قنوات الكالسيوم والبيتا إلى ترقق الشعر أو الصلع الكثير من الأدوية التي تحتوي على فيتامين أ وفيتامين أ والتي تسمى الريتينويد يمكن أن تسبب تساقط الشعر أيضًا من المعروف أن بعض أدوية العلاج الكيميائي المستخدمة في علاج السرطان تسبب تساقط الشعر بالكامل لأنها تعمل على تدمير الخلايا السرطانية.

مثلما ينمو الشعر عادة بعد العلاج الكيماوي ، يجب أن ينمو مرة أخرى بمجرد التوقف عن تناول أي دواء يسبب تساقط الشعر. لكن لا تتوقف عن تناول الأدوية الموصوفة دون التحدث إلى الطبيب أولاً فقد يحولك بدلاً من ذلك إلى دواء مختلف لمعرفة ما إذا كان تساقط الشعر يتحسن.

-أنواع مختلفة من داء الثعلبة

الثعلبة هي المصطلح الطبي لتساقط الشعر ، وتصف الثعلبة البقعية حالة من أمراض المناعة الذاتية يهاجم فيها جهاز المناعة بصيلات شعرك ويدمرها ، مما يعيق نمو الشعر الجديد.

قد يحدث تساقط الشعر فقط في فروة الرأس أو في جميع أنحاء الجسم. وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، قد تؤدي حالة المناعة الذاتية هذه إلى ترقق الشعر ، أو ظهور بقع من تساقط الشعر ، أو بعض الصلع ، أو الصلع الكلي ، وقد تكون دائمة أو مؤقتة. هناك العديد من الأسباب ، بما في ذلك الوراثة تحدث إلى طبيبك حول العلاجات الممكنة.

-أمراض المناعة الذاتية الأخرى

الثعلبة البقعية هي واحدة من أنواع عديدة من أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب تساقط الشعريعد التهاب الغدة الدرقية والذئبة مثالين على أمراض المناعة الذاتية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر قد لا يكون هذا النوع من تساقط الشعر قابلاً للانعكاس دائمًا - فقد يكون دائمًا في بعض الأحيان لكن الأدوية وجراحات استعادة الشعر قد تساعد في تعويض أي تساقط للشعر

عندما يكون لديك مرض مناعي ذاتي واحد ، فأنت معرض لخطر الإصابة بأمراض أخرى. هذا هو السبب في أنه من المهم بشكل خاص أن يراقبك طبيبك بعناية بحثًا عن أي أعراض جديدة أو تغييرات أخرى.

-الصدمات الجسدية

عندما يكون جسمك تحت ضغط جسدي خطير ، يمكن أن تتعطل الدورة الطبيعية لنمو الشعر والراحة ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر ، غالبًا في شكل ترقق الشعر وقد يخرج شعرك في شكل كتل أي صدمة للجهاز ، مثل حادث خطير أو عملية جراحية أو حروق أو مرض خطير ، يمكن أن تصدم بصيلات الشعر.

قد يؤدي هذا إلى تساقط ما يصل إلى 50 إلى 75 بالمائة من شعرك ، وأحيانًا بعد أشهر من حدوثه يعرف هذا النوع من تساقط الشعر أيضًا باسم تساقط الشعر الكربي ، وقد يتم حله في غضون ستة إلى ثمانية أشهر.

يمكن أن تؤدي العدوى والأمراض أيضًا إلى تساقط الشعر يمكن أن تساهم الحمى الشديدة أو العدوى الشديدة في تساقط الشعر بشكل مؤقت، و قد تشمل هذه الصدمات الجسدية التهابات الجلد الفطرية ، وكذلك الالتهابات البكتيرية مثل مرض الزهري ، والتي يمكن أن تكون مسؤولة عن الصلع أو ترقق الشعر.

يمكن أن يؤدي علاج العدوى الكامنة إلى استعادة نمو الشعر ومنع تساقط الشعر في المستقبل ، لذا فإن خطوتك الأولى هي التماس العناية الطبية لمشكلة الصحة الأساسية.

- الإجهاد

يمكن أن يحدث تساقط الشعر بسبب قدر كبير من الإجهاد ، مثل الإصابة بمرض أو الخضوع لعملية جراحية تضع ضغوطًا على الجسم والعقل يعاني الكثير من تساقط الشعر الكربي الحاد ، حيث يذهب ما يصل إلى 70 بالمائة من بصيلات الشعر إلى حالة الراحة (تيلوجين) مقارنةً بنسبة 10 إلى 20 بالمائة من بصيلات الشعر عادةً في حالة التيلوجين."

-نقص المغذيات

يمكن أن يؤدي النقص في بعض الفيتامينات والمعادن إلى تساقط الشعر وتقليل نمو الشعر لأنها تساعد في دورة نمو الشعر ودوران الخلايا".

من أمثلة نقص الفيتامينات التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر عدم كفاية البروتين والبيوتين والزنك والحديد.

الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية ، مثل البروتين ، التي تحصل عليها من نظام غذائي صحي ومتنوع ومتوازن تضمن صحة جيدة في جميع أنحاء جسمك ، مع التأكد من أن جميع أعضائك وأنظمتك الداخلية تعمل كما ينبغي. يمكن أن يؤدي سوء التغذية أو الانهيار الشديد أو الحميات الغذائية إلى جميع أنواع نقص المغذيات ، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر ، من ترقق الشعر إلى بقع الصلع.