وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم ب كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، أعمال الامتحانات العملية والمعملية بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الفندقية بإدارة غرب كفر الشيخ، وفي المعامل والفندق التعليمي، بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، مشدداً عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحانات.

وقال وكيل الوزارة: أدى 30 ألفا و150 طالبا وطالبة بـ 66 لجنة عملي، مشيراً إلى أن الامتحانات بدأت يوم 20 ، وتنتهي في 26 مايو الجاري، ويدي الطلاب الامتحانات طوال فترة الاسبوع، مؤكداً أنه تابع أعمال امتحانات الدور الاول للامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال الفيديو كنفرانس، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.