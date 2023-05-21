تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الشهادة الإعدادية، والامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية، و امتحانات النقل للصف الثاني الثانوى، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدى 63 ألفا و308 طلاب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، امتحان مادتي اللغة الانجليزية، والتربية الفنية، وجاء امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط، كما أدى 24 ألفا و158 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية للشعبة العلمية والفلسفة للشعبة الأدبية، كما تابع الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.