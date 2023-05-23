مدير تعليم المنوفية يتابع امتحانات الصف الثانى الثانوى العام

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم الثلاثاء الدكتور محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي للصف الثاني الثانوي العام بلجنة مدرسة المساعي المشكورة الثانوية بنين بشبين الكوم.

ويؤدي طلاب المدرسة وعددهم 698 طالبا تم توزيعهم في 37 لجنة فرعية، امتحان مادة (الجبر/التفاضل / حساب المثلثات) " وتفقد الفولي العديد من اللجان الامتحانية بالمدرسة واطمأن على أن جميع اللجان تسير سيرٱ حسنٱ واللجان يسودها الهدوء وتوفير الجو المناسب لإتاحة الفرصة للطلاب لمساعدتهم في تهيئة الجو الملائم في الإجابات على أسئلة الامتحان على الوجه الأكمل.

كما تأكد الفولي من أن جميع الطلاب باللجان تمكنوا من الدخول إلكترونيٱ على منصة مادة الامتحان، وأثنى على انتظام سير العملية الامتحانية وأكد على ضرورة تكاتف الجميع لصالح أولادنا الطلبة لكي تمر الامتحانات بدون أية عراقيل تعكر صفو الامتحانات لضمان خروج المحافظة بالشكل المطلوب في هذه الامتحانات.