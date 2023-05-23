تعليم المنوفية: بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس اليوم

المنوفية - محمد فتحى

أكد محمد صحصاح مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم استلام أرقاء الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة من الوزارة وتم تسليمها اليوم لكل إدارة تعليمية بكافة أنحاء المحافظة عن طريق مندوب من كل إدارة تعليمية.

وأضاف مدير عام التعليم بمديرية التعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم إرسال جميع أرقام الجلوس لجميع مدارس المحافظة، اليوم عن طريق مندوب لكل مدرسة ثانوى تابعة للإدارة التعليمية لتسليمها للطلاب بالبطاقات الشخصية غدا.

وأكد صحصاح أنه جارى التجهيزات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بكافة أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك رابط متاح للطلاب للدخول عليها لمعرفة رقم الجلوس الخاص به.