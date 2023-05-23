محافظ الدقهلية يحيل 147 محضر مخالفات للنيابة العامة

الدقهلية ـ محمد الحبشى

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 147 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة وجمصة وبلقاس وتمى الأمديد والمطرية ونبروه وطلخا وبنى عبيد وميت غمر ومنية النصر علي مدار يومين وخلال اليوم الاول تم ضبط 72 مخالفة تموينية، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التى تم ضبطها وخلال اليوم الثانى تم ضبط 75 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وكانت المحاضر التي تم تحرريرها عبارة عن محاضر نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتصرف فى دقيق بكمية قدرها 16 شيكارة ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين و توقف عن الإنتاج و عدم إعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع بدون بيانات وبدون فواتير و بيع بأزيد من السعر الرسمى و ذبح خارج السلخانة ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسميه وقد تم التحفظ على 6 شكائر مثبت صناعى زنه الشيكارة 50 كجم و6جاركن نكهة فراولة وزن الجركن الواحد 10 كجم و33 كيس بودرة مثبت وزن الكيس و10 كجم و27 كرتونة زيت و500 لتر زيت و350 كرتونه فارغة و204 علبة بسكويت تحتوي الواحدة 13 باكو و520 كجم لحوم ودواجن مجمدة و75كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.