ضبط 342 طن قمح قبل تداولها فى السوق السوداء بالدقهلية

الدقهلية :محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، العديد من الحملات تحت اشراف ومتابعة علي حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير الرقابة التموينية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وبمشاركة مديري الإدارات التموينية، (بني عبيد- الجمالية - شربين - مركز المنصورة - تمي الامديد - المنزلة) والرقابة التموينية بالمديرية.

تم تحرير عدد من المحاضر تجميع قمح محلي موسم حصاد 2023، وذلك بدون الحصول على تصريح من مديرية التموين مخالفاً القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح.

وتم التحفظ على 342 طن و 465 كيلو، قمح وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.

ويؤكد السيد دايرة المشرف العام علي مديرية التموين، حرص الدولة على الحفاظ على نسب توريد القمح وعدم استغلال القمح من قبل بعض التجار في غير الغرض المخصص وان مديرية التموين بالدقهلية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية، ومديري الادارات الداخليه والخارجية بضرورة الرقابة المستمرة على مصانع الاعلاف، والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن 72% واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.