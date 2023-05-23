اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: تخصيص 14 مليون جنيه لرصف 5 شوارع رئيسية بالعامرية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:58 م
محافظ الإسكندرية: تخصيص 14 مليون جنيه لرصف 5 شوارع رئيسية بالعامرية رصف طريق - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل في المحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.
 
وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 14 مليون جنية لرصف 5 شوارع  رئيسية بنطاق حي عامرية أول خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجهًا مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتًا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 88 % حتى الآن.
 
من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 5 شوارع بنطاق حي عامرية ثان خلال العام الجاري وهي: ( شارع السفن - طريق العقارية  ( طرق الثلاث كبارى) - أبو بسيسة -  نجع عبد الرؤوف - النجع الشرقي)، مضيفة أنه تم التنسيق مع حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.
 
 
 
 
 

الاسكندرية

حى العامرية

رصف الطرق

احياء الاسكندرية



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